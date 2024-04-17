Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії та дронами, є поранена і пошкодження

Російські війська ввечері у вівторок обстріляли Нікополь з артилерії і дронами, є поранена і пошкодження, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Увечері агресор двічі бив по Нікополю. Направив на місто дрони", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, пошкоджено три приватні будинки і стільки ж господарських будівель. Також ближче до опівночі окупанти поцілили по Мирівській громаді Нікопольщини. Також застосували важку артилерію.

Крім того, з артобстрілу розпочався ранок у райцентрі. Постраждала 63-річна жінка.

Пошкоджено гімназію, 2 приватні будинки, лінію електропередачі, додав голова ОВА.