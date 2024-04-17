Боррель пояснив, чому західні країни не можуть збивати російські ракети, як іранські

Західні країни не можуть, як у випадку з іранським ударом по Ізраїлю, перехоплювати російські ракети або дрони, що атакують Україну, бо в першому випадку вони збивали повітряні цілі над своїми авіабазами, а отже, діяли з метою самооборони, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Згідно з пресрелізом на сайті дипломатичної служби ЄС, Боррель пояснив, що в Україні або інших державах, над територіями яких пролітають російські ракети, таких авіабаз немає.

На одне із запитань під час пресконференції він пояснив, чому західні країни не можуть допомогти Україні боротися з ворожими ракетами і дронами так, як допомогли цими вихідними Ізраїлю.

"Це запитання ставлять мені не вперше, це принципове запитання. Якби я був на місці президента Зеленського, я б, звісно, скористався можливістю нагадати, що Україну теж бомбардують і, можливо, більш ефективно", - сказав Боррель.

Він зазначив, що обізнаний, що одна з важливих електростанцій в Україні (Трипільська ТЕС - ІФ-У) нещодавно була знищена Росією саме через брак ракет для українських систем ППО. Однак запевнив, що ЄС працює над посиленням ППО України.

"У понеділок на Раді з міністрами оборони, я сподіваюся, що можна буде взяти жорсткі та конкретні зобов'язання з цього питання", - сказав він.

Разом із тим, ситуації в Україні та Ізраїлі порівнювати не можна, вважає Боррель.

Він зазначив, що в Ізраїля є "Залізний купол", будівництво якого тривало багато років і коштує дуже дорого. "Навіть якби у нас були гроші в шухлядці, його не можна було б побудувати за одну ніч", - сказав Боррель.

"По-друге, удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії. Вони перейшли через свої бази, які також діяли з метою самооборони. В Україні такого немає. На українській території або на території, над якою пролітають російські ракети, немає ніяких авіабаз Великої Британії чи США, а тим паче Йорданії, звісно, тому не можна дати однакову відповідь, оскільки обставини не однакові", - наголосив очільник європейської дипломатії.