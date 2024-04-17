Події

07:26 17.04.2024

Боррель пояснив, чому західні країни не можуть збивати російські ракети, як іранські

2 хв читати
Боррель пояснив, чому західні країни не можуть збивати російські ракети, як іранські

Західні країни не можуть, як у випадку з іранським ударом по Ізраїлю, перехоплювати російські ракети або дрони, що атакують Україну, бо в першому випадку вони збивали повітряні цілі над своїми авіабазами, а отже, діяли з метою самооборони, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Згідно з пресрелізом на сайті дипломатичної служби ЄС, Боррель пояснив, що в Україні або інших державах, над територіями яких пролітають російські ракети, таких авіабаз немає.

На одне із запитань під час пресконференції він пояснив, чому західні країни не можуть допомогти Україні боротися з ворожими ракетами і дронами так, як допомогли цими вихідними Ізраїлю.

"Це запитання ставлять мені не вперше, це принципове запитання. Якби я був на місці президента Зеленського, я б, звісно, скористався можливістю нагадати, що Україну теж бомбардують і, можливо, більш ефективно", - сказав Боррель.

Він зазначив, що обізнаний, що одна з важливих електростанцій в Україні (Трипільська ТЕС - ІФ-У) нещодавно була знищена Росією саме через брак ракет для українських систем ППО. Однак запевнив, що ЄС працює над посиленням ППО України.

"У понеділок на Раді з міністрами оборони, я сподіваюся, що можна буде взяти жорсткі та конкретні зобов'язання з цього питання", - сказав він.

Разом із тим, ситуації в Україні та Ізраїлі порівнювати не можна, вважає Боррель.

Він зазначив, що в Ізраїля є "Залізний купол", будівництво якого тривало багато років і коштує дуже дорого. "Навіть якби у нас були гроші в шухлядці, його не можна було б побудувати за одну ніч", - сказав Боррель.

"По-друге, удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії. Вони перейшли через свої бази, які також діяли з метою самооборони. В Україні такого немає. На українській території або на території, над якою пролітають російські ракети, немає ніяких авіабаз Великої Британії чи США, а тим паче Йорданії, звісно, тому не можна дати однакову відповідь, оскільки обставини не однакові", - наголосив очільник європейської дипломатії.

 

 

 

Теги: #рф #ракети #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 16.04.2024
Росія вразила Трипільську ТЕС, бо в української ППО закінчилися ракети - Зеленський

Росія вразила Трипільську ТЕС, бо в української ППО закінчилися ракети - Зеленський

11:22 16.04.2024
СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області - джерело

20:17 15.04.2024
СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

19:26 14.04.2024
Над Чорним морем збито дві російські ракети Х-59

Над Чорним морем збито дві російські ракети Х-59

14:27 14.04.2024
РФ готує чергову провокацію на ЗАЕС - Генштаб

РФ готує чергову провокацію на ЗАЕС - Генштаб

13:09 14.04.2024
Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

Армія РФ проводить три операції на оперативному рівні та активізувала зусилля із захоплення Часового Яру - ISW

11:10 14.04.2024
Сили США перехопили на Близькому Сході понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети

Сили США перехопили на Близькому Сході понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети

07:41 14.04.2024
Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

Олещук подякував українським льотчикам за результативний удар по ворожому об'єкту в Луганській області

04:20 14.04.2024
Іран випустив по Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет, більшість із них перехоплено системою ПРО Arrow - ЦАХАЛ

Іран випустив по Ізраїлю понад 200 безпілотників і ракет, більшість із них перехоплено системою ПРО Arrow - ЦАХАЛ

01:05 14.04.2024
Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

Іран випустив по Ізраїлю першу хвилю балістичних ракет - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запросить скликання засідання Ради "Україна - НАТО" щодо захисту неба та постачання озброєння - Зеленський

ПАРЄ закликала використати заморожені активи РФ для відновлення України

Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголошено в розшук

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначено бригадного генерала Шаповалова

ОСТАННЄ

Ворог за добу здійснив 216 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

У Білопіллі залишилися без світла 746 абонентів через пошкодження лінії електропередачі в результаті обстрілів

Росіяни за добу втратили 710 осіб

Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії та дронами, є поранена і пошкодження

ЗС України утримують оборону, відбивають ворожі атаки на шести напрямках

Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Росіяни за добу здійснили два ракетні та 64 авіаудари

Маск пропонує запровадити плату за публікації у Твіттері

Росіяни обстрілювали 13 громад Сумської області, є поранений

Сунак запевнив Нетаньягу в підтримці та закликав до деескалації на Близькому Сході

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА