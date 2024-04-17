17 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 784 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 784 RUSSIAN AGRESSION

17 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з гемофілією та День кажана.

В Україні - День пожежної охорони, в Італії - День кави еспресо, в Японії - День захисту дітей, у США - День сирних кульок.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Симеона, єпископа Персидського.

Всесвітній день боротьби з гемофілією

Щорічно 17 квітня більшість країн приєднуються до акції Всесвітньої федерації гемофілії та Всесвітньої організації охорони здоров'я і відзначають Всесвітній день боротьби з гемофілією.

Загальна мета проведених заходів полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до проблем гемофілії та зробити все можливе для поліпшення якості медичної допомоги, яку надають хворим на це невиліковне генетичне захворювання.

Сама дата, 17 квітня, приурочена до дня народження засновника WFH Френка Шнайбеля і відзначається з 1989 року.

Гемофілія - незгортання крові - це одне з найтяжчих генетичних захворювань, спричинене вродженою відсутністю в крові факторів згортання. Нормальне згортання крові запобігає і зупиняє крововиливи в м'язи і суглоби (гемартрози і гематоми), а також кровотечі під час порізів і подряпин, що можуть виникнути під час активного повсякденного життя будь-якої людини.

День пожежної охорони

17 квітня в Україні святкують День пожежної охорони. Професійне свято було започатковано 1995 року, проте спочатку воно випадало на 29 січня. У 2013 році дату святкування змінили.

Праця пожежника - важка і дуже відповідальна, він виконує свою роботу вдень і вночі. Головна мета цього свята - подякувати пожежникам за їхній героїзм і самовідданість.

День кажана

Кажанами називають комахоїдних тварин, які ведуть нічний спосіб життя і мають великі крила. Живуть вони 10-15 років, люблять висіти догори дриґом і зимувати в печерах. Вони також добре бігають і використовують ультразвукові сигнали.

Інженер Сікорський продемонстрував перший вертоліт-амфібію

17 квітня 1941 року, 83 роки тому, український інженер Ігор Сікорський продемонстрував перший вертоліт-амфібію.

Ще 1931 року він запатентував проєкт машини, яка мало чим відрізнялася від сучасних моделей гелікоптера: два пропелери - головний (горизонтальний) на даху і допоміжний (вертикальний) на хвості. Його перший експериментальний вертоліт VS-300, керований самим конструктором, піднявся в повітря у вересні 1939 року. Також до 1939 року Сікорський створив близько 15 типів літаків.

Гелікоптер VS-300 являв собою сталеву трубу з відкритою кабіною для пілота, потужність апарату становила 65 кінських сил, він був оснащений двигуном Lycoming і пасовою передачею, які обертали трилопатевий головний ротор.

Ще цього дня:

1907 - Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу прийняв рекордну кількість іммігрантів - 11747 осіб. Загалом за 1907 рік до США в'їхало 1 004 756 осіб;

1938 - Радянська влада розстріляла видатних представників кримськотатарської інтелігенції;

1941 - Югославія капітулювала у Другій світовій війні;

1946 - Сирія отримала де-факто незалежність від Франції;

1964 - Розпочався випуск компанією "Ford Motor Company" автомобіля "Форд Мустанг";

1964 - Американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла самотужки навколо Земної кулі;

1970 - У Києві відкрито палац "Україна";

1980 - Південна Родезія стала Зімбабве;

1982 - Британська королева Єлизавета II проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії;

1989 - Легалізовано діяльність незалежної польської профспілки "Солідарність";

1991 - Верховна Рада Української РСР ухвалила закон про реабілітацію жертв політичних репресій;

2014 - Європарламент своєю резолюцією у Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу до Європи в обхід України "Південний потік".

Церковне свято

День пам'яті священномученика Симеона, єпископа Перського

Симеон був єпископом Перським у IV столітті за часів правління царя Сапора. Він жив у період, коли християни зазнавали гонінь. Симеона затримав імператор, який звинуватив його в розпалюванні ворожнечі між греками і персами. Єпископу запропонували зректися своєї віри і поклонятися язичникам, але він відмовився. За свою непохитну віру Симеона запроторили до в’язниці, а потім стратили разом із іншими християнами.

Іменини: Адріан, Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.