Пожежники Копенгагена кілька годин не можуть загасити пожежу в історичній будівлі біржі

Одна з найстаріших споруд данської столиці Копенгагена - будівля історичної фондової біржі - охоплена вогнем уже кілька годин, унаслідок чого обвалився центральний шпиль, повідомляє у вівторок Associated Press.

"Пожежу поки що не вдалося взяти під контроль", - заявив представник пожежної служби Якоб Андерсен. Він додав, що на цей момент половина будівлі обвалилася, включно з центральним шпилем.

За його словами, пожежники працюватимуть на місці загоряння ще принаймні протягом доби. Водночас він уточнив, що ризику загоряння сусідніх будівель немає.

Пожежа розпочалася вранці у вівторок: загорілася покрівля будівлі, потім вогонь поширився на більшу частину будівлі та даху, зруйнувавши її. Також знищено внутрішнє оздоблення будівлі. Працівникам Торгової палати, штаб-квартира якої розташована нині в цій будівлі, вдалось врятувати від вогню деякі цінні предмети мистецтва.

Інформації про постраждалих не надходило.

У пожежній службі заявили, що наразі зарано робити висновки про причину загоряння, фахівці зможуть увійти всередину будівлі лише за кілька днів.

Район Копенгагена, в якому розташована будівля, оточений поліцією, перекрито кілька центральних доріг. У зв'язку з пожежею внесли зміни в розклад руху й маршрути громадського транспорту.

Будівлю історичної фондової біржі, також відому як Берсен, звели 1640 року, це одна з найстаріших будівель міста й популярна туристична пам'ятка Копенгагена. Будівля виділялася в місті завдяки 54-метровому шпилю у вигляді чотирьох драконів з переплетеними хвостами. До 1974 року її займала біржа. Згодом у ній розміщувалась данська Торгова палата, проте останнім часом її фасад було закрито на реконструкцію.