Події

17:08 16.04.2024

Завершено евакуацію сімей із дітьми з Липецької громади - Синєгубов

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Завершено евакуацію сімей із дітьми з Липецької громади - Синєгубов

Завершено примусову евакуацію родин із дітьми з Липецької громади, оголошену минулого тижня у зв'язку з постійними обстрілами, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"На сьогодні можемо констатувати, що з цього населеного пункту евакуацію вже завершено. Щодо інших - ми маємо вивезти ще близько 140 таких сімей", - сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Як повідомлялося, 11 квітня рада оборони області ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За його даними, йшлося про евакуацію 182 дітей.

Теги: #евакуація #харківська_область

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