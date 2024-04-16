Події

12:36 16.04.2024

The Reckoning Project подав позов в Аргентині у зв'язку з катуванням українця росіянами

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Ініціатива українських і міжнародних журналістів та юристів з документування воєнних злочинів The Reckoning Project подала кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини.

"Цим позовом потерпілий пан М (ім'я не розголошується з міркувань безпеки) звертається до Федерального Суду із запитом розслідувати катування, які до нього застосували ідентифіковані та не ідентифіковані російські посадовці та пов'язані з ними особи, які самі його катували, а також допомагали застосовувати катування", - ідеться в пресрелізі проєкту, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Свідчення пана М у позові демонструють практики катувань електрострумом під час затримання росіянами в одному з окупованих ними українських міст. Вони підтверджуються знахідками міжнародних організацій, зокрема ООН, які задокументували схожі випадки катувань, що застосовувалися до інших осіб на території того самого об'єкта, де утримували пана М", - ідеться в релізі.

Наталя Гуменюк, українська журналістка, співзасновниця проєкту та директорка Лабораторії журналістики суспільного інтересу зазначає, що численні докази катувань цивільних в Україні вимагають від міжнародної спільноти підтримати правосуддя.

"Протягом останніх двох років лише нашій відносно маленькій команді довелося поспілкуватися з кількома сотнями тих, хто пережив воєнні злочини в Україні. Ми задокументували більш як сотню свідчень людей, яких викрадали, утримували в нелюдських умовах, катували, а до кількох десятків із них застосовували електрострум. Історія пана М, на жаль, одна з багатьох. Ми не можемо очікувати, що одна правова система здатна впоратися з такою кількістю злочинів, про що йдеться і в заяві ООН. Для нас, українців, аргентинська експертиза судів є одночасно і закликом до міжнародної підтримки у відстоюванні верховенства права, і надією, що правосуддя можливе", - каже вона.

Британсько-сирійський адвокат Ібрагім Олабі, який керував командою проєкту у справі за цим позовом, зазначає: "Міжнародні злочини можуть бути вчинені в одній країні, але через міжнародні угоди світова спільнота чітко дала зрозуміти, що вони мають стосуватися всіх держав. Сьогодні ми закликаємо серйозне судочинство Аргентини, яка як ніхто розуміє такі звинувачення, ретельно розслідувати ці жахливі порушення".

Теги: #воєнні_злочини #reckoning_project

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