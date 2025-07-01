СБУ повідомила про заочну підозру російському полковнику, який командував атаками "Кинджалів" по енергооб’єктам України

Служба безпеки України (СБУ) задокументувала воєнні злочини ще одного представника командування збройних сил РФ, який причетний до знищення цивільної інфраструктури України, повідомляє пресслужба СБУ.

"Йдеться про російського полковника Олексія Ямакіді – колишнього командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил країни-агресора. За даними слідства, у період з жовтня 2022 року до березня 2023 року фігурант віддавав накази підлеглим на здійснення авіаударів по енергетичних об’єктах України", - вказується у повідомленні у Телеграм-каналі.

Відзначається, що для здійснення атак окупанти використовували гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал". Крім цього, ворог регулярно застосовував далекобійне озброєння для масованих ударів по житловій забудові українських міст та селищ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Ямакіді про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.