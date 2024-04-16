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12:26 16.04.2024

Питаннями українських цивільних, яких утримує РФ, опікуватиметься спеціально створена робоча група - Лубінець

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Питаннями українських цивільних, яких утримує РФ, опікуватиметься спеціально створена робоча група - Лубінець

Питаннями українських цивільних осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація, опікуватиметься робоча група, створена при Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Робоча група опікуватиметься питаннями захисту й звільнення мирних цивільних осіб, яких незаконно утримує держава-агресор", - сказав омбудсмен під час представлення робочої групи у вівторок.

За словами Лубінця, робочу групу очолив його представник у системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко.

Лубінець наголосив, що лише Україна, як держава, зобов'язана робити все, щоб повернути своїх мирних громадян.

"Міжнародні партнери нам можуть допомагати, але ініціювати нові процеси, нові обговорення, нові публічні й не публічні заходи - це наше завдання", - зазначив омбудсмен.

Він нагадав, що до створення робочої групи Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опікувався поверненням і військовополонених, і цивільних заручників.

"147 цивільних осіб, звільнених із російських катівень, це якраз результат якості роботи великої команди Координаційного штабу", - зазначив Лубінець.

Зі свого боку Кононенко розповів, що до робочої групи входять, зокрема, представники Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби, Національної поліції, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства закордонних справ, Мін’юсту, Центру громадянських свобод.

За його словами, одним із завдань робочої групи є створення спільної стратегії для звільнення цивільних із російського полону.

"Створення спільної стратегії для звільнення цивільних, яких незаконно утримує Російська Федерація, - критично важливе завдання, що потребує комплексного підходу та співпраці між різними структурами й органами", - зазначив Кононенко.

Теги: #військовополонені #лубінець

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