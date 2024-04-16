Події

08:30 16.04.2024

Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині за добу, загинули два мирні жителі

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Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині за добу, загинули два мирні жителі

За минулу добу ЗС РФ обстріляли з артилерії і мінометів приблизно 20 населених пунктів Харківської області: Лук'янці та Волохівка зазнали авіаударів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Лук'янці Липецької громади Харківського району російські війська здійснили обстріл навчального закладу керованою авіабомбою. 4 цивільні особи дістали травми: дві жінки віком 63 і 66 років та двоє чоловіків, 38 і 65 років. Двоє чоловіків, 63 і 65 років, загинули на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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