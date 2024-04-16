Події

08:25 16.04.2024

Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 19 вибухів

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Росіяни вночі обстріляли дві громади Сумської області, зафіксовано 19 вибухів

Російські війська за ніч і ранок здійснили три обстріли прикордонних територій у двох громадах Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілу зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок зранку.

Артобстрілу зазнали Зноб-Новгородська (15 вибухів) і Середино-Будська (4 вибухи) громади.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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