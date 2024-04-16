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03:45 16.04.2024

NASA "Необхідний новий план для повернення каменів із Марса

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NASA "Необхідний новий план для повернення каменів із Марса

Проєкт із повернення зразків гірських порід із Марса на Землю, щоб з'ясувати, чи не містять вони слідів минулого життя, зазнає серйозного перегляду. NASA стверджує, що поточний проєкт місії не зможе повернути матеріали до 2040 року за наявних коштів, а виділення $11 млрд на більш ранній термін недоцільно, повідомляє BBC.

У NASA сподіваються, що рішення буде розроблено наприкінці цього року, наразі агентство визнає, що за нинішніх умов фінансування повернення зразків просто нереальне.

"Суть у тому, що $11 млрд - це занадто дорого, а повернення зразків до 2040 року - це неприйнятно довго", - заявив журналістам у понеділок на телеконференції адміністратор NASA Білл Нельсон.

Програма Mars Sample Return, або MSR, здійснюється спільно з Європейським космічним агентством (ESA).

Нинішня архітектура вже працює, оскільки зразки гірських порід, які мають бути повернуті на батьківщину, сьогодні збираються і каталогізуються на Марсі ровером Perseverance.

Наприкінці цього десятиліття має бути запущена спеціальна місія, яка доставить ракету на поверхню Червоної планети. Після завантаження в цей апарат зразки Perseverance будуть відправлені в небо, щоб зустрітися з європейським космічним апаратом, який підхопить їх і відправить на Землю.

Але незалежна експертиза, результати якої було презентовано у вересні минулого року, виявила недоліки в реалізації проєкту місії. Вона сумнівається, що графік вдасться дотриматися, а якщо і вдасться, то вартість, найімовірніше, становитиме від 8 до 11 млрд доларів.

"Ми розглядаємо нестандартні можливості, які могли б повернути зразки раніше і з меншими витратами", - каже доктор Нікола Фокс, директор наукового управління NASA.

За її словами, ці нові можливості можуть включати в себе більш компактну і просту ракету. Д-р Фокс сказала BBC News, що ESA залишається центральною ланкою в цьому починанні. Дійсно, ймовірно, що значний внесок Європи - орбітальний апарат Earth Return Orbiter (ERO) - все ж таки буде запущено, хоча і дещо пізніше, ніж передбачається наразі, можливо, у 2030 році.

Доктор Орсон Сазерленд, керівник групи ESA з дослідження Марса, заявив, що його організація ретельно проаналізує план дій у відповідь NASA.

"Нашим пріоритетом залишається забезпечення найкращого шляху для досягнення новаторських наукових цілей MSR і створення основи для майбутніх польотів людини на Марс", - сказав він.

Пан Нельсон наголосив, що НАСА, як і раніше, повністю віддане ідеї MSR. Однак вона повинна вкладатися в рамки сталого бюджету, який, за його словами, становить від 5 до 7 млрд доларів.

Теги: #сша #марс #nasa

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