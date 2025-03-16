Інтерфакс-Україна

Події

04:35 16.03.2025

Ілон Маск планує відправити Starship на Марс у 2026 році

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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс у 2026 році.

"Starship вирушає на Марс наприкінці наступного року на борту Optimus", - написав Ілон Маск у Х.

За його словами, місія стартує на борту багаторазової ракети-носія Super Heavy, а сам корабель Starship здійснить посадку на Червоній планеті в рамках підготовки до майбутніх пілотованих експедицій. Ключову роль у місії відіграватиме штучний інтелектуальний робот Optimus, який допоможе у виконанні технічних завдань після приземлення.

Маск зазначив, якщо тестові посадки пройдуть успішно, SpaceX може розпочати висадку людей вже у 2029 році. У той же час найімовірнішим терміном Маск назвав 2031 рік.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1900774290682683612

Теги: #starship #маск #марс #сша

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