Ілон Маск планує відправити Starship на Марс у 2026 році

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс у 2026 році.

"Starship вирушає на Марс наприкінці наступного року на борту Optimus", - написав Ілон Маск у Х.

За його словами, місія стартує на борту багаторазової ракети-носія Super Heavy, а сам корабель Starship здійснить посадку на Червоній планеті в рамках підготовки до майбутніх пілотованих експедицій. Ключову роль у місії відіграватиме штучний інтелектуальний робот Optimus, який допоможе у виконанні технічних завдань після приземлення.

Маск зазначив, якщо тестові посадки пройдуть успішно, SpaceX може розпочати висадку людей вже у 2029 році. У той же час найімовірнішим терміном Маск назвав 2031 рік.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1900774290682683612