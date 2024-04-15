Зеленська: Данія дає важливий приклад підтримки України в усіх сферах

Під час візиту до Королівства Данія перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Прем'єр-міністром країни Метте Фредеріксен, повідомляє прес-служба президента України.

"Хочу висловити вдячність вам, данському уряду та парламенту за лідерство у зміцненні стійкості та обороноздатності України. Ми цінуємо і дуже вдячні, що тільки цього року вже п'ятеро членів датського уряду, насамперед особисто ви, здійснили візити в Україну", - зазначила дружина президента.

Вона також подякувала за лідерство Данії в авіаційній коаліції, підготовку українського персоналу для винищувачів F-16, підтримку Української формули миру та участь у відновленні Миколаївської області, участь у медичному партнерстві.

"Зокрема, налагоджено партнерство між Київською обласною дитячою лікарнею та данською національною лікарнею імені Мері Елізабет для дітей, підлітків та сімей, які очікують на дітей. Українські лікарі вже побували на навчанні в партнерській клініці. Щаслива, що змогла особисто долучитися до створення цього партнерства", - сказала Олена Зеленська.

Перша леді була удостоєна аудієнції з Її Величністю Королевою Данії. Олена Зеленська привітала королівське подружжя зі сходженням на престол і подякувала за підтримку нашої країни.

"Високо ціную увагу королівської сім'ї Данії до України, а також ваше співчуття та щире бажання допомогти нашій державі й українському народу", - наголосила вона.

Дружина президента відвідала Український дім у Копенгагені, де зустрілася з директоркою закладу Наталією Попович та представниками української громади в Королівстві Данія.

Перша леді подякувала українським громадам за гуманітарну допомогу, просвітницьку та громадську діяльність.

"Я хочу наголосити, як важливо все, що ви робите. Зараз той момент, коли з кожного внеску, як із пазлів, складається наша оборона. Коли важливо все - від мітингу до виставки. Важливо, щоб світ не забував, що Україна обороняє не тільки себе, що російський напад - це не наше приватне питання. Україна тримає оборону за всіх", - акцентувала дружина Президента.