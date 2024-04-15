"Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що пріоритетом у роботі з партнерами найближчими тижнями буде ППО і зброя для передової.

"Провів сьогодні наради щодо нашої роботи з партнерами в найближчі тижні. Як і раніше, першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І також першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, єдність світу", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

"Зараз увесь світ побачив союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Велика Британія, Франція, Йорданія", - зазначив він.

"Ізраїль не є членом НАТО. І не потрібно було нічого такого, як активація п'ятої статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя", - сказав Зеленський.

За словами президента, "Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби й Україна мала схожу повну підтримку партнерів щодо збиття дронів і ракет".

"Ми говоритимемо з партнерами про це", - сказав Зеленський.