СБУ затримала трьох топчиновників митниці за вимагання хабарів в українських імпортерів

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію корупційних схем, що діяли на митницях Київської, Рівненської та Одеської областей, і про затримання трьох чиновників із керівного складу митних органів.

"Фігуранти обклали "даниною" українських підприємців, які імпортують зарубіжну продукцію на територію нашої держави", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, у Рівному повідомлено про підозру першому заступнику начальника обласної митниці. "Посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення іноземних товарів. У разі несплати на перевізників чекали "додаткові" перевірки вантажів і супровідної документації", - зазначається в повідомленні.

Як зазначають у СБУ, це призводило до штучного затягування строків митного контролю і внаслідок цього зривало договірні зобов'язання імпортерів щодо своєчасної доставки продукції замовникам.

Також в українській спецслужбі повідомляють, що в Києві затримано заступника начальника одного з митних постів столичної митниці, який здійснював регулярні побори з компаній зовнішньоекономічної діяльності. За даними слідства, чиновник вимагав гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення зарубіжних товарів. "До незаконної діяльності він залучив митного брокера, який був посередником для ведення "переговорів" з імпортерами та передачі "нагору" одержаних хабарів", - наголошується в повідомленні.

В Одеській області викрито на корупції начальника одного з митних постів. "Посадовець діяв у складі створеного ним злочинного угруповання, до якого входили декілька підлеглих і митний брокер. Зловмисники вимагали від імпортерів різні суми хабарів, які залежали від обсягів та виду товарів", - уточнюють у СБУ.

На підставі отриманих матеріалів трьом чиновникам митниці та двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.