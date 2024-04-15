Події

15:39 15.04.2024

СБУ затримала трьох топчиновників митниці за вимагання хабарів в українських імпортерів

2 хв читати
СБУ затримала трьох топчиновників митниці за вимагання хабарів в українських імпортерів

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію корупційних схем, що діяли на митницях Київської, Рівненської та Одеської областей, і про затримання трьох чиновників із керівного складу митних органів.

"Фігуранти обклали "даниною" українських підприємців, які імпортують зарубіжну продукцію на територію нашої держави", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, у Рівному повідомлено про підозру першому заступнику начальника обласної митниці. "Посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення іноземних товарів. У разі несплати на перевізників чекали "додаткові" перевірки вантажів і супровідної документації", - зазначається в повідомленні.

Як зазначають у СБУ, це призводило до штучного затягування строків митного контролю і внаслідок цього зривало договірні зобов'язання імпортерів щодо своєчасної доставки продукції замовникам.

Також в українській спецслужбі повідомляють, що в Києві затримано заступника начальника одного з митних постів столичної митниці, який здійснював регулярні побори з компаній зовнішньоекономічної діяльності. За даними слідства, чиновник вимагав гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення зарубіжних товарів. "До незаконної діяльності він залучив митного брокера, який був посередником для ведення "переговорів" з імпортерами та передачі "нагору" одержаних хабарів", - наголошується в повідомленні.

В Одеській області викрито на корупції начальника одного з митних постів. "Посадовець діяв у складі створеного ним злочинного угруповання, до якого входили декілька підлеглих і митний брокер. Зловмисники вимагали від імпортерів різні суми хабарів, які залежали від обсягів та виду товарів", - уточнюють у СБУ.

На підставі отриманих матеріалів трьом чиновникам митниці та двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Теги: #чиновники #митниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 10.04.2024
Екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на оборудках із пальним

Екскерівників господарського підрозділу СБУ викрито на розкраданні понад 26 млн грн на оборудках із пальним

19:07 20.03.2024
Верховна Рада дозволила з 1 травня 2024 р частково відновити митні перевірки

Верховна Рада дозволила з 1 травня 2024 р частково відновити митні перевірки

21:24 08.03.2024
Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами

Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін даними між митними службами

20:28 19.02.2024
Правоохоронці затримали групу чиновників Запорізької облради на наданні хабара директору медзакладу

Правоохоронці затримали групу чиновників Запорізької облради на наданні хабара директору медзакладу

07:11 14.02.2024
На Львівській митниці виявили 34 незадекларованих "Старлінків" на один млн грн

На Львівській митниці виявили 34 незадекларованих "Старлінків" на один млн грн

20:13 03.02.2024
Чернівецькі митники запобігли незаконному вивезенню предметів археології

Чернівецькі митники запобігли незаконному вивезенню предметів археології

14:10 22.01.2024
Житель Львівщини намагався контрабандою ввезти в Україну 3,5 тонни кави - митниця

Житель Львівщини намагався контрабандою ввезти в Україну 3,5 тонни кави - митниця

19:13 08.12.2023
Президент підписав закон про право НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до держслужби

Президент підписав закон про право НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до держслужби

10:19 05.12.2023
ДБР: Силам оборони передано 10 т російських автозапчастин, вилучених під час спроби нелегального ввезення в Україну

ДБР: Силам оборони передано 10 т російських автозапчастин, вилучених під час спроби нелегального ввезення в Україну

19:03 01.12.2023
ДБР затримало львівського митника, який за хабарі оформляв вантажі як "гуманітарку" і без сплати митних платежів

ДБР затримало львівського митника, який за хабарі оформляв вантажі як "гуманітарку" і без сплати митних платежів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

Кулеба: НАТО має втілювати окрему Чорноморську стратегію задля зменшення руйнівного впливу Росії в регіоні

У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

ОСТАННЄ

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

Зеленський змінив заступника секретаря РНБО і звільнив заступника начальника УДО

Компанія DІМ ввела в експлуатацію житлові комплекси на 1060 квартир у I кв.-2024

ВАКС визнав посадовця Держприкордонслужби невинуватим у недостовірному декларуванні доходів

ЮНІСЕФ поставив ще 39 тис. ноутбуків для українських школярів - Міносвіти

Землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в Папуа - Новій Гвінеї

США знищили понад 80 безпілотників і 6 балістичних ракет під час відбиття атак по Ізраїлю - Пентагон

Макрон має намір ініціювати "олімпійське перемир'я" у війнах, зокрема в Україні, - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА