Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про конкурсну комісію для відбору керівника митниці

Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

"Провела нараду з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона відзначила, що важливо провести цей відбір прозоро та професійно.

"Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - підкреслила премʼєр.