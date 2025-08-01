Інтерфакс-Україна
Економіка
16:01 01.08.2025

Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про конкурсну комісію для відбору керівника митниці

1 хв читати
Свириденко доручила Марченку винести на уряд рішення про конкурсну комісію для відбору керівника митниці
Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.

"Провела нараду з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона відзначила, що важливо провести цей відбір прозоро та професійно.

"Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - підкреслила премʼєр.

 

Теги: #митниця #відбір #конкурс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 29.07.2025
Митниця не перевірятиме підприємства з АЕО та незначним ступенем ризику через рішення РНБО

Митниця не перевірятиме підприємства з АЕО та незначним ступенем ризику через рішення РНБО

15:38 28.07.2025
Японія передала українським митникам хімічні ідентифікатори

Японія передала українським митникам хімічні ідентифікатори

15:09 28.07.2025
АРМА зупинить конкурс на управителя БФК Gulliver після отримання документів від нових власників та скасування арешту

АРМА зупинить конкурс на управителя БФК Gulliver після отримання документів від нових власників та скасування арешту

10:34 24.07.2025
Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні

Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні

09:57 24.07.2025
Міносвіти оголосило конкурс на президента КАІ

Міносвіти оголосило конкурс на президента КАІ

00:07 24.07.2025
Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні - Свириденко

Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні - Свириденко

21:01 23.07.2025
Комісія з добору директора БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського

Комісія з добору директора БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського

16:11 16.07.2025
Український оскарівський комітет розпочав прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар"

Український оскарівський комітет розпочав прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар"

12:40 10.07.2025
Будівлю Київської митниці пошкоджено в результаті російського обстрілу

Будівлю Київської митниці пошкоджено в результаті російського обстрілу

13:58 09.07.2025
СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

СБУ та ОГП проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України – джерело

ВАЖЛИВЕ

Можливим державним IPO має передувати розрахунок з міноритаріями націоналізованих АТ – глава ІГ "Універ"

Рада для потреб оборони збільшила видатки держбюджету-2025 на 400 млрд грн та його дефіцит на 185 млрд грн

Свириденко: Бізнес очікує від уряду кроки з дерегуляції, тому починаємо аудит усіх держвидатків

Транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ виконав 13 реформ з 16 - речник ЄК

Тарифи на е/е для населення з підвищенням прайс-кепів залишаються незмінними – голова НКРЕКП

ОСТАННЄ

Укргазбанк продав центральний офіс на Печерську за 317,9 млн грн

KLR Bus інвестував 40 млн грн у автобусний термінал у Хмельницькому

Магомедов: З 4 серпня клієнти "Фрідом Фінанс" можуть почати оформлювати звернення для повернення активів

Ощадбанк спростовує заяву "Три О" про передачу Gulliver в управління держбанкам

Чистий попит на готівковий долар у ІІ кв.-2025 зменшився до $0,1 млрд

Збереження облікової ставки підтримало дохідність гривневих інструментів і не стримало кредитування – звіт НБУ

НБУ з 2 серпня оновлює вимоги до методики оцінювання активів і зобов’язань страховика для розрахунку регулятивного капіталу

Ціни на 71% позицій споживчого кошика у другому кварталі перевищили інфляційну ціль – звіт НБУ

Продовольча інфляція близька до локального піку – прогноз НБУ

Нацбанк погіршив на 2025р прогноз урожаю зернових в Україні до 57,9 млн тонн і олійних до 21 млн тонн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА