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13:23 15.04.2024

Макрон має намір ініціювати "олімпійське перемир'я" у війнах, зокрема в Україні, - ЗМІ

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Макрон має намір ініціювати "олімпійське перемир'я" у війнах, зокрема в Україні, - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон має намір ініціювати припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор в основних світових конфліктах, зокрема у війні в Україні, і розраховує на допомогу лідера Китаю в цьому питанні, передає BFMTV.

"Ми хочемо працювати над олімпійським перемир'ям, і я думаю, що це можливість, за допомогою якої я намагатимуся залучити багатьох наших партнерів", - цитує BFMTV Макрона.

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для "олімпійського перемир'я", уточнивши, що має на увазі і війну Росії проти України, і війну між Ізраїлем і ХАМАСом, і війну в Судані.

Також президент Франції повідомив, що попросить допомоги у президента Китаю Сі Цзіньпіна, який за кілька тижнів відвідає Париж. Макрон, зокрема, нагадав, що перед його китайським колегою стояло таке саме завдання 2022 року під час Зимових Олімпійських ігор.

Також президент розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена в липні, але вони мають запасні варіанти на випадок, якщо цього потребуватиме безпекова ситуація.

Макрон також наголосив, що Олімпійські ігри 2024 року мають стати "моментом дипломатичного миру".

XXXIII літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня.

Теги: #олімпійські_ігри #макрон

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