Країни ЄС після атаки Ірану на Ізраїль обговорюють нові санкції проти Тегерана

Країни ЄС розробляють варіанти нових санкцій проти Ірану у зв'язку з його атакою на Ізраїль, повідомляє в понеділок Financial Times (FT) із посиланням на джерела.

"Європейські столиці погодилися сфокусуватися на трьох речах: на засудженні Ірану і публічній підтримці Ізраїлю, на розробці планів можливих санкцій стосовно Ірану й на використанні важелів тиску на Тегеран, які в них іще залишилися", - інформує видання.

Як зазначає FT, на вівторок заплановано екстрену відеонараду глав МЗС країн ЄС, на якій, зокрема, обговорять санкції.

При цьому лідери деяких країн G7 раніше запропонували оголосити Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

Крім того, за даними джерел видання, останніми днями офіційні особи ЄС мали "величезну кількість контактів" із представниками Ірану, намагаючись "створити захисні механізми" для запобігання подальшому погіршенню ситуації.

Зокрема, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель провів переговори з главою МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, під час яких закликав Тегеран "відмовитися від подальшої ескалації".

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами та безпілотниками у відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із майже 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, перехопили ізраїльські засоби ППО. Глава Пентагону Ллойд Остін, у свою чергу, повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

Начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері назвав операцію успішною.