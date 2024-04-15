Завершено розслідування у справі колишнього одеського військкома, який купив під час війни нерухомість в Іспанії та дорогі авто

Правоохоронці завершили розслідування у справі про незаконне збагачення колишнього одеського військкома на 150 млн грн, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"Завершено досудове розслідування стосовно екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки за фактами незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Згідно з матеріалами слідства, ексвійськком за час перебування на посаді набув активів на майже 150 млн грн, не маючи таких доходів", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, після повномасштабного вторгнення за дорученням фігуранта члени його родини придбали в Іспанії об'єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу. "При цьому офіційний спільний дохід родини не покривав цих витрат", - наголошується в повідомленні.

Слідчий Державного бюро розслідувань повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів для ознайомлення. Колишній воєнком перебуває під вартою.

У повідомленні також зазначено, що матеріали за фактом неявки екскерівника Одеського ОТЦК та СП на службу й ухилення від військової служби виділено в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває.

У грудні 2023 року на підставі запиту Офісу генпрокурора про міжнародну правову допомогу накладено арешт на майно одеського воєнкома в Іспанії - віллу та офісне приміщення. Також суд заарештував дев’ять земельних ділянок, два будинки, одне домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, шість елітних автомобілів.

В Офісі генпрокурора зазначають, що такі злочини непоодинокі. Зокрема, у жовтні 2023 року повідомлено про підозру начальнику Рівненського обласного ТЦК за фактом незаконного збагачення на більш ніж 46,5 млн грн, за рішенням суду в управління АРМА передано належне йому майно - дві земельні ділянки, сім котеджних будинків, вантажний автомобіль, тягач і напівпричіп загальною вартістю понад 50 млн грн. У цій справі обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Крім того, у вересні 2023 року в незаконному збагаченні на більш як 8,8 млн грн повідомлено про підозру начальнику Дніпропетровського обласного ТЦК. Суд заарештував його майно - дві квартири, частину торговельного комплексу та три елітні автомобілі загальною вартістю 7,5 млн грн.