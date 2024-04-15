Україна та ЄС на форумі оборонної промисловості обговорять механізми інтеграції українського ОПК у європейський - Мінстратегпром

На форумі оборонної промисловості Україна-ЄС буде напрацьовано практичні механізми інтеграції українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) у європейський, як передбачено європейською стратегією оборонної промисловості, розповів заступник з європейської інтеграції міністра стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв журналістам у суботу.

Проведення форуму передбачено в тексті стратегії розвитку європейського ОПК, яку було оприлюднено на початку березня, уточнив заступник міністра.

"Інтеграція ОПК України та Європи - одна зі складових стратегії. На форумі, який відбудеться в травні, буде напрацьовано конкретні механізми, затверджено дорожню карту досягнення цієї мети", - сказав Боєв.

Він зазначив, що на додаток до стратегії анонсовано програму, згідно з якою Україна та ЄС мають укласти рамкову угоду про інтеграцію в рамках ОПК.

"Мають бути створені певні механізми, зокрема Фонд розвитку інновацій у Києві, який стимулюватиме співпрацю між Україною та ЄС", - розповів заступник міністра.

Європейська комісія пропонує провести з Україною цього року форум оборонної промисловості. Відповідну пропозицію прописано в Європейській оборонно-промисловій стратегії, яку разом з іншим документом - Європейською програмою оборонних інвестицій - було затверджено на засіданні колегії Європейської комісії.