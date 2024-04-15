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09:22 15.04.2024

Усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у "холодному зупині" - МАГАТЕ

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Усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у "холодному зупині" - МАГАТЕ

Усі шість реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) уперше з кінця 2022 року переведені в стан "холодного зупину", йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі, оприлюдненій на сайті організації 13 квітня.

"Усі шість реакторних блоків Запорізької атомної електростанції наразі перебувають у холодному зупині вперше з кінця 2022 року... Відповідно до планів ЗАЕС, про які раніше повідомляло МАГАТЕ, у п'ятницю вранці станція почала переведення четвертого енергоблока з гарячого на холодний зупин, і цей процес завершився сьогодні о 7:30 ранку", - ідеться в заяві.

"Рішення про холодний зупин усіх шести енергоблоків саме по собі є позитивним, оскільки розхолоджування реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною", - наголосив Гроссі.

Теги: #магате #заес

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