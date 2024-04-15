ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію про припинення вогню в Газі - ЗМІ

Рух ХАМАС відхилив пропозицію про перемир'я в Газі, висунуту минулого тижня під час переговорів у Каїрі, йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю та розвідувального управління "Моссад".

"Відхилення пропозиції трьох посередників, яка передбачала значно більшу свободу дій з ізраїльського боку, доводить, що (лідер ХАМАС Яхья - ІФ-У) Сінвар не зацікавлений в гуманітарній угоді та поверненні заручників і продовжує використовувати у своїх інтересах напруженість у відносинах з Ізраїлем", - ідеться в заяві, яку цитує газета Times of Israel.

У ній наголошується, що Ізраїль продовжить працювати над досягненням своїх цілей і "переверне все догори дном, щоб якнайшвидше повернути 133 заручника з Гази".

Раніше повідомлялося, що проєкт нового перемир'я в Секторі Гази передбачає припинення боїв в анклаві на три місяці та обмін 5 тис. палестинських ув'язнених на заручників, що залишаються в угруповання ХАМАС.

ЗМІ, посилаючись на джерела, зазначали, що ХАМАС не хоче угоди, яка дала б змогу Ізраїлю згодом відновити бойові дії в Газі. Угруповання вимагає постійного припинення вогню і міжнародних гарантій, що Ізраїль повністю виведе війська із Сектора Гази.