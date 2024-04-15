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08:56 15.04.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

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Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, поранено троє людей, також є руйнування критичної та приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Велетенське, Білозерку, Понятівку, Садове, Нікольське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Одрадокам'янку, Козацьке та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, 3 людини дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Зокрема, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газопроводу. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.

 

 

 

Теги: #авто #підрив #херсонська_область

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