Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, поранено троє людей, також є руйнування критичної та приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Велетенське, Білозерку, Понятівку, Садове, Нікольське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Одрадокам'янку, Козацьке та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, 3 людини дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів.

Зокрема, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газопроводу. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.