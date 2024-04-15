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08:43 15.04.2024

РФ у Чорному морі тримає один корабель і два в Середземному

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РФ у Чорному морі тримає один корабель і два в Середземному

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один корабель і в Середземному - два носії "калібрів" із загальним залпом до 24 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"Станом на 07:00 15.04 у Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, у Середземному морі 2 ворожі кораблі, обидва носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 15 суден, із них 5 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 15 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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