Події

20:10 14.04.2024

У Дніпрі вже 12 постраждалих унаслідок падіння уламків ракети

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У Дніпрі вже 12 постраждалих унаслідок падіння уламків ракети

У Дніпрі станом на 20:00 неділі вже 12 постраждалих унаслідок падіння уламків російської ракети, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, у Дніпрі та Любимівській громаді вже 9 постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

За кілька хвилин Лисак уточнив, що постраждалих уже 12, оскільки "щохвилини кількість постраждалих збільшується. Зараз їх - 12".

За його словами, трьом медичну допомогу було надано на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома. Двоє чоловіків 62 і 39 років та 35-річна жінка залишаються в медзакладі.

Крім того, в обласному центрі пошкоджено 33 приватні будинки. Розбито 10 авто та навантажувач, додав голова ОВА.

Лисак зазначив, що в районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють усі служби. А ще психологи ДСНС і Нацполіції.

Як повідомлялося, раніше очільник обладміністрації повідомляв, що п'ятеро жителів міста Дніпро та троє жителів Любимівської громади Дніпровського району Дніпропетровської області постраждали внаслідок падіння уламків збитої ракети на житлові квартали в неділю ввечері. Близько шостої в області було чути вибухи. У Дніпровському районі захисники неба знищили ворожу ракету", - повідомив Лисак.

 

 

 

 

Теги: #атака #дніпро #постраждалі

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