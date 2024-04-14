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19:24 14.04.2024

Байден рекомендує Ізраїлю утриматися від удару у відповідь по Ірану

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Байден рекомендує Ізраїлю утриматися від удару у відповідь по Ірану

Президент США Джо Байден поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і рекомендував йому, щоб держава утрималася від нанесення удару у відповідь по Ірану, передає видання Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому.

За словами згаданого чиновника, Байден і його старші радники стурбовані тим, що контрвідповідь Ізраїлю може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

Байден сказав Нетаньягу, що спільні оборонні зусилля Ізраїлю, США та інших країн регіону призвели до провалу іранської атаки, додало джерело.

"Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу", - наводить слова Байдена чиновник.

Він додав, що, коли Байден сказав, що США не братимуть участі в жодних атаках на Іран і не підтримуватимуть такі операції, Нетаньягу відповів, що розуміє це.

Також видання зазначає, що міністр оборони США Ллойд Остін під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Ґалантом попросив, щоб Ізраїль повідомляв США, якщо готуватиме будь-яку відповідь проти Ірану.

Як повідомлялося, в ніч на неділю Іран повідомив, що запустив ракети і безпілотники в бік Ізраїлю у відповідь на авіаудар по іранському консульству в Дамаску.

 

 

 

Теги: #сша #ізраїль #рекомендація #байден

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