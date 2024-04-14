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11:10 14.04.2024

Сили США перехопили на Близькому Сході понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети

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Сили США перехопили на Близькому Сході понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети

Збройні сили США на Близькому Сході перехопили понад 70 ударних безпілотників і щонайменше три балістичні ракети з тих, якими Іран обстріляв Ізраїль минулої ночі, повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників.

"За словами двох американських чиновників, сили США перехопили понад 70 ударних дронів і щонайменше три балістичні ракети під час нападу Ірану на Ізраїль", - ідеться в повідомленні CNN в неділю вранці.

Як повідомляється, військові кораблі перехопили балістичні ракети в східній частині Середземного моря. За словами джерела, загалом Іран запустив понад 100 балістичних ракет по Ізраїлю.

За даними CNN, наразі ВМС США мають у цьому районі два есмінці, обидва є есмінцями з керованими ракетами, здатними перехоплювати ракети та безпілотники.

Американські винищувачі також брали участь у відповіді на напад Ірану в суботу та збивали безпілотники, запущені в бік Ізраїлю, пише CNN із посиланням на джерело.

Раніше повідомлялося з посиланням на представника ізраїльської армії Даніеля Хагарі, що Іран минулої ночі випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників і ракет, 99% з яких було перехоплено.

Теги: #сша #ізраїль #ракети #іран

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