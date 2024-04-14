РФ тримає в Чорному морі один корабель і в Середземному два носії "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один корабель і в Середземному - два носії "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"Станом на 07:00 14.04.2024 у Чорному морі - 1 ворожий корабель; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі - 2 ворожі кораблі, обидва носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет", - зазначено в повідомленні.

Крім того, за даними ВМС ЗСУ, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 19 суден, із них 5 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 10 суден, із них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.