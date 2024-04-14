Українські ракетники уразили два райони зосередження окупантів і два засоби ППО противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункті управління, 2 наземних станціях управління БПЛА і 1 зенітно-ракетному комплексу противника, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці станом на 06.00 неділі.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу і 2 засобах протиповітряної оборони противника.