Клименко разом із главами МВС Литви, Латвії та Естонії ознайомився з підготовкою рятувальників ДСНС у Львові

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Львові зустрівся з главами МВС Литви, Латвії та Естонії, а також разом з ними ознайомився з підготовкою особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні працюємо у Львові. Насичений та плідний день. Вранці зустрівся з Міністрами внутрішніх справ Литви, Латвії та Естонії. Насамперед відвідали урочистий випуск курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України. 426 випускників поповнили лави рятувальників України. Серед них – 125 випускників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності", - написав він у телеграм-каналі.

"Вони - ті, хто рятуватиме й евакуюватиме, ліквідовуватиме наслідки обстрілів, розміновуватиме території, наближатиме нашу Перемогу. Найближчими днями ці молоді рятувальники приєднаються до підрозділів ДСНС у різних куточках країни", - зазначив міністр.

Після урочистих заходів Клименко разом із міністрами Литви, Латвії та Естонії відвідали тренінгові майданчики.

"Тут наші майбутні рятувальники відпрацьовують процеси деблокування постраждалих, вивчають основи протимінної діяльності, вдосконалюють навички роботи зі спеціальним спорядженням. Якісна освіта, матеріально-технічне забезпечення та турбота про кожного рятувальника - це головні завдання як ДСНС, так і Міністерства", - наголосив Клименко.