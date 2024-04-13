Події

21:22 13.04.2024

Клименко разом із главами МВС Литви, Латвії та Естонії ознайомився з підготовкою рятувальників ДСНС у Львові

1 хв читати
Клименко разом із главами МВС Литви, Латвії та Естонії ознайомився з підготовкою рятувальників ДСНС у Львові

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Львові зустрівся з главами МВС Литви, Латвії та Естонії, а також разом з ними ознайомився з підготовкою особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні працюємо у Львові. Насичений та плідний день. Вранці зустрівся з Міністрами внутрішніх справ Литви, Латвії та Естонії. Насамперед відвідали урочистий випуск курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України. 426 випускників поповнили лави рятувальників України. Серед них – 125 випускників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності", - написав він у телеграм-каналі.

"Вони - ті, хто рятуватиме й евакуюватиме, ліквідовуватиме наслідки обстрілів, розміновуватиме території, наближатиме нашу Перемогу. Найближчими днями ці молоді рятувальники приєднаються до підрозділів ДСНС у різних куточках країни", - зазначив міністр.

Після урочистих заходів Клименко разом із міністрами Литви, Латвії та Естонії відвідали тренінгові майданчики.

"Тут наші майбутні рятувальники відпрацьовують процеси деблокування постраждалих, вивчають основи протимінної діяльності, вдосконалюють навички роботи зі спеціальним спорядженням. Якісна освіта, матеріально-технічне забезпечення та турбота про кожного рятувальника - це головні завдання як ДСНС, так і Міністерства", - наголосив Клименко.

 

 

 

Теги: #львів #мвс #заходи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 13.04.2024
МВС визначило 63 тергромади, які здатні створити добровільну пожежну охорону

МВС визначило 63 тергромади, які здатні створити добровільну пожежну охорону

15:52 05.04.2024
Де у Львові готують найсмачніші роли та суші?

Де у Львові готують найсмачніші роли та суші?

11:50 04.04.2024
Глава МВС: В Україні запрацює державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами

Глава МВС: В Україні запрацює державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами

11:02 04.04.2024
В Україні буде запущено держреєстр забруднених мінами територій - глава МВС

В Україні буде запущено держреєстр забруднених мінами територій - глава МВС

10:39 04.04.2024
Глава МВС: Чверть території України забруднена мінами, повне гуманітарне розмінування можливе лише після завершення війни

Глава МВС: Чверть території України забруднена мінами, повне гуманітарне розмінування можливе лише після завершення війни

08:11 24.03.2024
Ворог уночі атакував об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

Ворог уночі атакував об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - Козицький

09:45 22.03.2024
У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

09:42 22.03.2024
У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

08:56 21.03.2024
У Львові в трьох ДТП зіткнулися близько 25 автомобілів

У Львові в трьох ДТП зіткнулися близько 25 автомобілів

16:01 18.03.2024
Єдина система відеомоніторингу буде без софту РФ або їхніх партнерів - заступник глави МВС Тимченко

Єдина система відеомоніторингу буде без софту РФ або їхніх партнерів - заступник глави МВС Тимченко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В КИЄВІ ТА БІЛЬШІЙ ЧАСТИНІ ОБЛАСТЕЙ

У Чернігівській області росіяни обстріляли цивільне авто, загинула 1 людина - голова ОВА

Сирський: ухвалено рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ і ППО

ОСТАННЄ

Йорданія закриває повітряний простір через загрозу ударів по Ізраїлю з боку Ірану - ЗМІ

Окупанти вдарили з артилерії по Гуляйполю Запорізької області, є поранені

Усі шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у "холодному зупині"

ППО і фронт є головними темами під час розмов із партнерами - Зеленський

Українська авіація за добу атакувала 11 районів скупчення сил противника

На фронті за добу було 60 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 28 атак

Війська РФ за добу завдали по території України одного ракетного і 65 авіаударів

ЗС України та Мінстратегпром у травні мають намір запустити "Залізний полігон" для випробування зброї

Росіяни обстрілюють Донецьку область, є загиблі - голова ОВА

У ЗС України з'явилися підрозділи, що спеціалізуються на наземних дронах - Сухаревський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА