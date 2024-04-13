Безпілотний апарат "Магура" доставить в окупований Крим "марку з українською зброєю"

Морський безпілотний надводний апарат "Магура" - "доставить" в окупований Крим поштову марку "Зброя перемоги. Made in UA", заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на церемонії спецпогашення в суботу.

"Пізніше (поштова марка, - ІФ-У) попливе на дроні "Магура" туди, де її мають отримати, в окупований Крим", - сказав Смілянський, додавши, що "Укрпошта" стане першим поштовим оператором, який доставив поштову марку на морському дроні.

Після процедури спецпогашення, яка відбувалася біля відкритої водойми, Смілянський та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін приклеїли марки на корпус "Магури".

Коли, з яким бойовим завданням і з якої локації морський дрон із поштовою маркою на корпусі вирушить в окупований Крим, вони не прокоментували.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" випустила поштові марки "Зброя перемоги. Made in UA". У поштовому блоці шість марок, на кожній з яких зображення інноваційної української зброї.