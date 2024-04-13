МВС визначило 63 тергромади, які здатні створити добровільну пожежну охорону
Міністерство внутрішніх справ України на 2024 рік визначило 63 тергромади, які здатні створити добровільну пожежну охорону, для впровадження безпекових ініціатив необхідна співпраця з громадами, повідомив глава МЗС Ігор Клименко.
"Важлива умова впровадження безпекових ініціатив - це співпраця з громадами. І ми маємо успішні кейси нашої взаємодії", - сказав Клименко на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.
За його словами, завдяки такій співпраці вдалося реалізувати проєкти "Поліцейський офіцер громади" та "Добровільна пожежна охорона".
У рамках проєкту "Поліцейський офіцер громади" за допомогою підтримки уряду та міжнародних партнерів є можливість передавати службові авто громадам, які не мають достатнього бюджету, проте хочуть, щоб у їхній громаді був поліцейський.
Також МВС "робить дієві кроки" в реалізації проєкту "Добровільна пожежна охорона", зокрема у створенні, навчанні та оснащенні підрозділів добровільної пожежної охорони.
"На 2024 рік визначено 63 тергромади, які здатні створити такі підрозділи. Цього року Уряд готується до передання понад 600 одиниць пожежної техніки в громади", - передає пресслужба відомства.