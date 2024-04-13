Події

12:20 13.04.2024

Мінкультури внесло ще 3 російських акторів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

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Мінкультури внесло ще 3 російських акторів до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло ще трьох російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшли російські актори кіно, театру і телебачення Кирило Полухін, Лев Семашков і Олексій Шевченков, які брали участь у зйомках російського пропагандистського фільму "20/22".

Таким чином наразі в цьому переліку перебувають 219 осіб.

Як повідомлялося, Мінкультури внесло трьох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, у 2023 році.

Теги: #мінкультури

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