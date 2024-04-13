Події

12:08 13.04.2024

У Бериславському районі на російській міні підірвався тракторист - Херсонська ОВА

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У Бериславському районі на російській міні підірвався тракторист - Херсонська ОВА

Поблизу с. Степове Бериславського району Херсонської області на російській міні підірвався тракторист, унаслідок цього чоловік дістав травми, його госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У Бериславському районі під час польових робіт на російській міні підірвався тракторист. У полі поблизу села Степове через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждав 59-річний чоловік. У постраждалого - вибухова та черепно-мозкова травми, осколкові поранення голови, контузія. У стані середньої тяжкості його доправили до лікарні. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Теги: #міна #херсонська_область

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