У Бериславському районі на російській міні підірвався тракторист - Херсонська ОВА

Поблизу с. Степове Бериславського району Херсонської області на російській міні підірвався тракторист, унаслідок цього чоловік дістав травми, його госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У Бериславському районі під час польових робіт на російській міні підірвався тракторист. У полі поблизу села Степове через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждав 59-річний чоловік. У постраждалого - вибухова та черепно-мозкова травми, осколкові поранення голови, контузія. У стані середньої тяжкості його доправили до лікарні. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.