У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранень, є влучання в житлові квартали

У Херсонській області за добу внаслідок російських обстрілів семеро людей дістали поранень, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06:00 суботи.

"Минулої доби противник обстрілював Садове, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зарічне, Улянівку, Дніпровське, Берислав, Тягинку, Новоберислав, Нововоронцовку, Качкарівку, Михайлівку, Інгулець, Гаврилівку, Осокорівку, Дудчани, Шляхове та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію семеро людей дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Було зафіксовано влучання у стільникову вишку, припортову інфраструктуру та газопровід. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає. Також пошкоджено господарську споруду та приватні автомобілі.