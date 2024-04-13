Помер італійський модельєр Роберто Каваллі

Фото: Ed Kavishe

Відомий італійський модельєр і підприємець Роберто Каваллі помер у п'ятницю у віці 83 років у своєму будинку у Флоренції, повідомляє італійське агентство ANSA.

Як повідомляє агентство Reuters, Каваллі, який заснував свій бренд на початку 1970-х років, деякий час був хворий. У нього залишилося шестеро дітей і партнерка Сандра Бергман Нільссон.

"Компанія Roberto Cavalli висловлює співчуття родині пана Каваллі, його спадщина залишається постійним джерелом натхнення", - написав Серджіо Аззоларі, виконавчий директор Roberto Cavalli, у своєму пості в Instagram.

Каваллі, який використовував яскраві кольори і клаптеві ефекти у своїх часто відвертих творіннях, був екстравертним любителем мистецтва, носив затемнені окуляри і курив сигари.

Він займався нерухомістю і часто проводив вечори у своєму популярному "Just Cavalli Cafe", нічному клубі в центрі Мілана.

Черруті наприкінці 1960-х заснував у Парижі дім високої моди Cerruti 1881. Його одяг користувався великою популярністю серед знаменитостей з усього світу.

Джорджіо Армані сказав, що завжди відчував "величезну повагу" до Каваллі, незважаючи на те що їхні погляди на моду були діаметрально протилежними.

"Роберто був справжнім художником, диким і дивовижним у використанні принтів, здатним перетворити фантазію на спокусливий одяг", - написав він у соціальній мережі X.