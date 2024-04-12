Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

За матеріалами Служби безпеки України реальний термін покарання отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором у період боїв за Київ, повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі він вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ. Там він запропонував рашистам свою допомогу у війні проти України. Спочатку він "розквартирував" у власному будинку підрозділ окупаційного угруповання Росії. А потім забезпечував загарбників продуктами харчування та "наводив" на помешкання односельців, які в подальшому розграбовували", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, колаборант освячував колони російської бронетехніки, які рухалися в напрямку передової. При цьому справді жодного стосунку до релігійного середовища фігурант не мав.

Зловмисник мав "привілеї" на вільне пересування територією громади й відвідування штабу окупантів.

"Після звільнення району він залишився в селищі й сподівався "відсидітись" у власному помешканні. Однак співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали його у квітні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за чч. 4, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Враховуючи співпрацю зі слідством, йому призначили 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.