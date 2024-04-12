Події

12:54 12.04.2024

Кабмін виділив додаткові 3,9 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів

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Кабмін виділив додаткові 3,9 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Із цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що загалом від початку року уряд виділив уже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій.

Теги: #кошти #фортифікації

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