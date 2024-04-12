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12:12 12.04.2024

Уповноважений з питань зниклих безвісти: Накопичуємо дані до Реєстру щодо невпізнаних тіл

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Уповноважений з питань зниклих безвісти: Накопичуємо дані до Реєстру щодо невпізнаних тіл

Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, формує розділ зниклих на підставі заяв родин і військових командирів, дані щодо невпізнаних тіл накопичуються для реєстру.

"На сьогодні вже формуємо розділ про зниклих безвісти за заявами родини, військового командира, керівника інтернату тощо", - розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

Він повідомив: "Також накопичуємо дані для розділу щодо невпізнаних тіл".

Уповноважений пояснив, що дані стосовно тіл, які неможливо ідентифікувати за зовнішніми ознаками, вносять до реєстру, і починається накопичення інформації, яка дасть змогу здійснити ідентифікацію.

"Тобто після відібрання біологічних зразків призначається відповідна ДНК-експертиза, за її результатами виводиться ДНК-профіль і здійснюється пошук збігів у Центральному обліку генетичних ознак людини/Електронному реєстрі геномної інформації людини. Всі ці відомості поміщуються до нашого реєстру, оскільки це безпосередньо сприяє ідентифікації невпізнаних тіл", - розповів Добросердов.

Наразі, за його словами, створено перший модуль, який показує, скільки тіл зберігається, скільки з них із виведеними ДНК-профілями тощо.

Теги: #реєстр #зниклі_безвісти

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