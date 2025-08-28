Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

Фото: https://t.me/UA_National_Police

На даний час в Києві безвісти зниклими внаслідок нічого масованого обстрілу столиці вважаються 10 людей, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в четвер зазначається, що станом на 10:55 12 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, 1 - у Шевченківському. У той же час, за даними столичної прокуратури, станом на 11.00 у Києві число загиблих збільшилось до 14 осіб.

"Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Кількість жертв нічної російської атаки по столиці зросла до 13 людей", - йдеться в повідомленні.

Серед загиблих - троє дітей. За уточненими даними, їх вік - 2, 14 та 17 років. "Одну дитину деблокували на місці удару, двоє - загинули в лікарні від надскладних травм", - уточнюють і поліції.

"Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими", - наголошується в повідомленні.

На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх.