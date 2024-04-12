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11:41 12.04.2024

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

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У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів, більшість зниклих зможемо відшукати після нашої Перемоги - уповноважений

У реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на сьогодні налічується понад 36 тисяч записів, частку певної кількості зниклих безвісти можна дізнатися і в умовах війни, зазначає уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" уповноважений розповів, що роботу зі створення реєстру МВС доручили ще у травні 2023 року, коли функціонал щодо зниклих безвісти був у Міністерства реінтеграції.

"До адміністрування реєстру та видачі витягів за запитами Міністерство внутрішніх справ України було долучене в жовтні. Тобто, з того часу ми отримали повноваження і працюємо за цим напрямом", - пояснив уповноважений.

Він додав: "Коли приймали реєстр, у ньому було понад 9 тисяч акаунтів. Наразі налічується вже понад 36 тисяч таких записів".

Добросердов звернув увагу, що світова практика свідчить про необхідність накопичення всієї інформації про зниклих безвісти військових, цивільних і дітей у єдиному реєстрі. "Інформація має постійно оновлюватися, бути верифікованою та актуальною", - наголосив уповноважений.

"Наше завдання - накопичувати інформацію з усіх інших державних органів, які дотичні до збору даних про безвісти зниклих та їх розшуку. Також надзвичайно важливими є дії родин, громадських організацій, - від них так само накопичуємо інформацію", - пояснив Добросердов.

Він повідомив, що планується посилити аналітичну функцію реєстру, щоб він видавав інформацію про кількість жінок/чоловіків, військових/цивільних, а згодом уможливити пошук за конкретними антропометричними даними та особливими прикметами.

За словами Добросердова, частку певної кількості зниклих безвісти можна дізнатися в умовах війни. Водночас він визнав, що "більшість вдасться відшукати вже після нашої Перемоги".

Теги: #реєстр #зниклі_безвісти

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