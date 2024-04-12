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10:32 12.04.2024

У Брюсселі 16 квітня відбудеться зустріч високопосадовців ЄС із обговорення наступного етапу гуманітарної програми для України - представник ЄК

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У Брюсселі 16 квітня відбудеться зустріч високопосадовців ЄС із обговорення наступного етапу гуманітарної програми для України - представник ЄК

У Брюсселі 16 квітня відбудеться зустріч високопосадовців ЄС із обговорення наступного етапу гуманітарної програми для України, туди також запрошено українських представників, повідомив директор з питань сусідства Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) Андреас Папаконстантину.

"Задля подальшого посилення ефективності допомоги та координації з українськими та міжнародними партнерами і донорами 16 квітня я головуватиму на зустрічі високопосадовців у Брюсселі. Ми запросили також уряд і місцеві неурядові організації з України бути присутніми в Брюсселі для обговорення наступного етапу гуманітарної програми. Ми обговоримо, куди ми йдемо, вислухаємо, скоординуємо і зробимо програму ще ефективнішою", - зазначив Папаконстантину в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами представника Єврокомісії, однією з головних тем майбутньої зустрічі високопосадовців у середині квітня буде стабільне фінансування, а також те, як ЄС збирається забезпечити, щоб гуманітарне фінансування тривало стільки, скільки потрібно.

Він також додав, що надання допомоги прифронтовим територіям - це один із пріоритетних напрямів гуманітарної допомоги ЄС.

"Ми хочемо зосередитися на тих, хто є найуразливішим, особливо в районах і областях, близьких до лінії фронту. ЄС, через своїх гуманітарних партнерів, має сильну присутність у цих районах. У нас також є гуманітарні експерти на місцях. Вони необхідні не лише для моніторингу програм, що реалізують партнери, а й для спільного формування заходів реагування та найбільш ефективного використання фінансування", - наголосив Папаконстантину. 

Теги: #брюссель #зустріч #високопосадовці

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