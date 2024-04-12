Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України - ГУР

З метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів Москва відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО, інформує Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

"Зазначені військові з'єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України", - повідомляє ГУР.

"Згідно з рішенням командувача тихоокеанського флоту рф віктора лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2000 російських військовослужбовців із пріморского та камчатского країв рф", - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що ще близько 400 солдатів із числа військових частин 11-ї армії ВПС і ППО, дислокованої на території Хабаровського краю Росії, "зашпаровують дірки 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України і мають некомплект через величезні втрати".

"Частина особового складу з військових з'єднань Далекого Сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі", - повідомляє ГУР.