До п'яти зросла кількість убитих у результаті вчорашнього обстрілу Миколаєва

До п'яти зросла кількість убитих унаслідок учорашнього обстрілу Миколаєва, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у п'ятницю вранці.

"На жаль, у лікарні помер 37-річний чоловік, який унаслідок учорашнього обстрілу дістав важкі поранення", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Раніше він написав: "Миколаїв: вдень, 11 квітня, близько 12:00 місто зазнало ракетної атаки. Ворог атакував промислове підприємство. За попередньою інформацією, удар було завдано балістичною ракетою. Унаслідок обстрілу загинули чотири людини. Поранення дістали шестеро людей. Серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації. Пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків, цивільні автомобілі".

Кім також інформував про інші ворожі обстріли області за минулу добу.

Так, у Миколаївському районі 11 квітня о 15:41 ворог вдарив БПЛА типу "Ланцет" по Радсадівській громаді. Постраждалих немає.

Також учора, 11 квітня, о 16:55 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Уночі, 11 квітня, о 23:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Очільник обладміністрації також повідомив, що в ніч на 12 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БПЛА типу "Shahed 131/136".