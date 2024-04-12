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07:06 12.04.2024

Уночі окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру України кількома хвилями БПЛА

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Уночі окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру України кількома хвилями БПЛА

Уночі російські окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру України кількома хвилями ударних БПЛА, повідомляють Сили оборони півдня України в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"Цієї ночі росіяни вкотре спрямували кілька хвиль ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" з півдня. Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура різних регіонів України. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що в операційній зоні Сил оборони півдня "збито 7 баражувальних снарядів: 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині".

"Унаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, пожежники продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали", - зазначено в повідомленні.

 

 

 

Теги: #атаки #бпла #південь

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