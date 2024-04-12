В Україні продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація, втрати серед мирного населення зростають - Радбез ООН

На засіданні Ради Безпеки ООН у четвер офіційні особи вказали на те, що гуманітарна ситуація в Україні продовжує погіршуватися, а втрати серед мирного населення зростають, повідомляє Голос Америки.

"Загалом із лютого 2022-го року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загинули 10 810 мирних жителів, включно з 600 дітьми. 20 556 мирних жителів, включно з 1 357 дітьми, були поранені", - заявив помічник генсека ООН із політичних питань Мирослав Єнча 11 квітня.

За даними ООН, 40% населення України потребує гуманітарної допомоги, її доставка ускладнена почастішанням російських бомбардувань.

Представники ООН також зазначили, що міжнародні гуманітарні організації не допускаються на окуповані Росією території, зокрема на схід України, і доставляти туди гуманітарну допомогу виявляється неможливим.