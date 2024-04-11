Україна і Болгарія 15 квітня проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію

Україна і Болгарія в понеділок, 15 квітня, проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію, у якій візьмуть участь делегації від 42 держав і 8 міжнародних організацій, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Російська агресія проти України підірвала безпеку Чорноморського та Азовського регіонів і всієї Європи та світу. З метою розробки ефективних стратегій у відповідь на наявні виклики та забезпечення сталого розвитку для всіх миролюбних держав регіону, Україна та Болгарія спільно проведуть 15 квітня в Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства.

Зазначається, що співорганізаторами конференції є міністерства закордонних справ і оборони України та Болгарії в партнерстві з українським Центром оборонних стратегій.

Ключовими темами обговорення для учасників конференції стануть вплив російської агресії на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та за його межами, стратегії реагування на наявні загрози та майбутнє регіональної безпеки, а також реалізація української Формули миру.