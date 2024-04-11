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19:18 11.04.2024

Київрада перейменувала Олександрівську клінічну лікарню на Свято-Михайлівську

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Київрада перейменувала Олександрівську клінічну лікарню на Свято-Михайлівську

Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування Олександрівської клінічної лікарні на Свято-Михайлівську, повідомляє пресслужба.

"У столиці Олександрівську клінічну лікарню перейменовано на Свято-Михайлівську клінічну лікарню. Таке рішення ухвалили сьогодні, 11 квітня, на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання 70 депутатів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Київради в четвер.

Депутатка Київради та ініціаторка проєкту рішення Олеся Пинзеник зазначила, що лікарня отримала назву "Олександрівська" 1874 року на честь майбутнього російського імператора Олександра III.

"З метою зменшення інформаційного та культурологічного впливу московського наративу на світогляд киян з’явилась ініціатива перейменувати Олександрівську клінічну лікарню. Назва Свято-Михайлівська була запропонована на честь архістратига Михаїла, який упродовж останнього тисячоліття вважається покровителем та захисником Києва", - наголосила депутатка.

 

Теги: #київ #лікарня #перейменування

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