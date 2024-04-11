Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новообраним президентом Угорщини Тамашем Шуйоком на полях саміту Тримор'я, що відбувається цього року у Вільнюсі.
"Обговорили підготовку Глобального саміту миру. Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою", - написав Зеленський у телеграмі.
Глава Української держави подякував угорському колезі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Тамаш Шуйок обіймає посаду президента Угорщини з 5 березня 2024 року.