Події

19:17 11.04.2024

Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

1 хв читати
Зеленський запропонував новообраному президенту Угорщини розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новообраним президентом Угорщини Тамашем Шуйоком на полях саміту Тримор'я, що відбувається цього року у Вільнюсі.

"Обговорили підготовку Глобального саміту миру. Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою", - написав Зеленський у телеграмі.

Глава Української держави подякував угорському колезі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Тамаш Шуйок обіймає посаду президента Угорщини з 5 березня 2024 року.

 

Теги: #угода #угорщина #президенти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 11.04.2024
Україна та Латвія уклали безпекову угоду

Україна та Латвія уклали безпекову угоду

19:49 10.04.2024
Зеленський у розмові з новообраним прем'єром Ірландії наголосив на необхідності розпочати переговори щодо українсько-ірландської безпекової угоди

Зеленський у розмові з новообраним прем'єром Ірландії наголосив на необхідності розпочати переговори щодо українсько-ірландської безпекової угоди

20:29 08.04.2024
Україна та Угорщина погодили відкриття нового ПП "Велика Паладь - Надьгодош"

Україна та Угорщина погодили відкриття нового ПП "Велика Паладь - Надьгодош"

19:10 04.04.2024
Україна та Угорщина провели переговори про шляхи поліпшення двосторонніх відносин

Україна та Угорщина провели переговори про шляхи поліпшення двосторонніх відносин

19:32 03.04.2024
Прокуратура оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу віцепрем'єр-міністра

Прокуратура оскаржить нічний домашній арешт одному з учасників схеми у справі про спробу підкупу віцепрем'єр-міністра

18:00 03.04.2024
НКРЕКП і НКЦПФР підписали меморандум про співпрацю щодо запобігання зловживанням на оптовому енергоринку, ринках капіталу й організованих товарних ринках

НКРЕКП і НКЦПФР підписали меморандум про співпрацю щодо запобігання зловживанням на оптовому енергоринку, ринках капіталу й організованих товарних ринках

14:39 03.04.2024
Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Президенти України та Фінляндії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку

12:59 03.04.2024
Угоду RegioJet на використання ділянки залізничної інфраструктури "УЗ" для поїзда Прага-Чоп укладено на один рік

Угоду RegioJet на використання ділянки залізничної інфраструктури "УЗ" для поїзда Прага-Чоп укладено на один рік

09:46 27.03.2024
ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

21:01 26.03.2024
Жовква обговорив із радником з питань національної безпеки Швеції підготовку двосторонньої безпекової угоди

Жовква обговорив із радником з питань національної безпеки Швеції підготовку двосторонньої безпекової угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одеській області 12 квітня оголошено днем жалоби за загиблими - голова ОВА

Польща може передати Україні зенітні ракети радянського виробництва - Дуда

Якщо не буде допомоги від партнерів, ми втрачатимемо наших людей - Зеленський

Армія РФ минулої ночі випустила 20 ракет типу Х-101 і Х-555, 16 із них збито - речник ПС ЗСУ

РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумській ТЕЦ

ОСТАННЄ

Кулеба привітав новопризначеного главу болгарського МЗС

Україна і Болгарія 15 квітня проведуть у Софії Другу Чорноморську безпекову конференцію

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу ворога

Ворог завдав 53 ракетних і 84 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ЗСУ відбили 15 ворожих атак на бахмутському напрямку

"Нова пошта", "Meest Експрес" у 2023 р. збільшили доходи від поштових і кур'єрських послуг, "Укрпошта" скоротила показник - НКЕК

У Харківській області поранено три людини внаслідок ворожих обстрілів

Київрада перейменувала Олександрівську клінічну лікарню на Свято-Михайлівську

Рятувальники ліквідували пожежу на атакованому РФ енергетичному об'єкті в Київській області

Депутата однієї з райрад Одеської області підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в сумі $450 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА