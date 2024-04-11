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19:04 11.04.2024

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" обстановка складна, але контрольована, у Часовому Яру противника немає

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У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" обстановка складна, але контрольована, у Часовому Яру противника немає

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" обстановка залишається складною, але контрольованою, біля Часового Яру українські захисники продовжують стримувати ворога, у місті противника немає, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" найгарячішими є два напрямки - Бахмутський та Авдіївський. Ситуація в районі бойових дій залишається складною, але контрольованою", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в четвер увечері.

Коментуючи ситуацію в Часовому Яру, Волошин сказав, що тактика противника наразі полягає в комбінованому застосуванні малих штурмових груп разом з артилерійськими обстрілами і застосуванням керованих авіабомб, яких щодоби скидається від 15 до 20 штук. "Але всупереч цьому нашим воїнам вдається захищати позиції - противника в Часовому Яру наразі немає", - заявив він.

Також Волошин прокоментував останні дані про 531 знищений безпілотник за минулу добу, сказавши, що вони ілюструють тезу про те, що нинішня війна багато в чому стала війною дронів. За його словами, ця цифра враховує втрати ворога за всіма типами і модифікаціями безпілотників, які знищують наші захисники всіма доступними методами. При цьому він наголосив на постійній потребі ЗСУ в дронах, оскільки "дрони живуть недовго".

 

 

Теги: #фронт #обстановка #хортиця

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